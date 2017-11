Grote griepoefening door zorginstellingen

Verpleegster naar ziekenhuisbed - archieffoto (foto: OZ)

Er wordt gekeken of de instellingen goed samenwerken en wat er gebeurt als ook personeel uitvalt door ziekte. De naam van de oefening is Zeeuwse koorts, een verwijzing naar een gematigde vorm van malaria die vroeger in Zeeland en andere natte delen van Nederland voor kwam.

Volgens de Veiligheidsregio heeft de oefening geen gevolgen voor de normale zorgverlening. Een dergelijke grootschalige oefening is uniek in Nederland. Aan Zeeuwse koorts doen mee: de Zeeuwse Huisartsen Coöperatie, Nucleuszorg, Zorgstroom, GGD Zeeland, ZorgSaam ZorgGroep, Admiraal De Ruyter Ziekenhuis, RAV Zeeland en twee onderdelen van de veiligheidsregio Zeeland (GHOR en een gedeelte van de crisisorganisatie).