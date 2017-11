Verzamelgekte: 'Help, mijn man woont in een museum'

Het museum heeft alles van Minox, zelfs het enige exemplaar ter wereld van een Minox-onderwatercamera. Hommers heeft er 36 jaar over gedaan om hem in zijn bezit te krijgen. "Vorig jaar is het me eindelijk gelukt om hem te bemachtigen!" Met trots laat Henk Hommers de camera zien. Elk detail beschrijft hij en als je hem niet onderbreekt, dan kan hij er uren over vertellen.

Liefde is moeten

Dat de verzamelwoede intussen groteske vormen heeft aangenomen, heeft de vrouw van Hommers gemerkt. Voor haar is het aanpassen geblazen. Want het huis is de afgelopen 15 jaar voor een deel getransformeerd tot museum, waar jan en alleman komt kijken. Zo is hun eigen voordeur tevens de hoofdingang van het museum.

Beneden staat een deel van de collectie. Voor het andere deel moet je door de kamer en langs de keuken naar boven. En dan niet linksaf, want daar is de echtelijke slaapkamer. Nee, je moet rechtsaf naar de voormálige slaapkamer. "Dat moest wel hè", lacht Almy Hommers. "De grootste slaapkamer werd ook museum, dus hebben we nu zelf de kleinere slaapkamer in gebruik genomen. Een beetje moeilijk draaien en keren is het wel!"

Henk Hommers en zijn vrouw in hun Minox-museum (foto: Omroep Zeeland)

Het museum trekt ook veel buitenlanders. "Een Braziliaan die in Frankrijk op vakantie was, zo'n honderd kilometer onder Parijs geloof ik, belde mij op met de vraag of hij op maandag kon komen. Hij kwam inderdaad en liet hier een Minox-camera achter om door mij te laten reinigen. Ik zei: "Prima, dan stuur ik hem wel naar je op als hij klaar is", maar donderdag belde hij alweer en zei: "Ik moet zaterdag terug naar Brazilië, maar kan ik morgen nog een keer langskomen om te kijken?" En ja hoor, daar was hij weer. Dan ben ik genegen om alle kasten open te maken zodat-ie de camera's ook vast kan pakken. Hij stond er gewoon bij te kwijlen. Heerlijk was dat!"

'Doorgaan zolang ik gezond ben'

Vijftien jaar een museum beheren en al 52 jaar verzamelen is niet niks, maar toch denkt Henk Hommers voorlopig niet aan stoppen. "Nee, zo lang ik gezond ben, ga ik door. Maar als er nou iemand langskomt met een goed bod die mijn complete verzameling over wil nemen, dan valt daar altijd over te praten."

