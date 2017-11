Vloerconstructie De Statie veilig, multifunctioneel centrum kan weer open

Het multifunctioneel centrum De Statie kan weer open (foto: Omroep Zeeland)

Met grote watertanks is getest of de vloeren sterk genoeg zijn. Dat gebeurde nadat bij Eindhoven Airport een parkeergarage instortte door een fout in de vloerconstructie.

Stalen kolom

In de foyer van de Theaterzaal wordt maandag wel een stalen kolom geplaatst om de vloer te verstevigen. Bij een belasting van 500 kilo per vierkante meter is de schuifspanning daar te groot. Volgens woningcorporatie Woongoed Zeeuws-Vlaanderen komt die 500 kilo belasting normaal gesproken niet voor, maar worden er ondanks dat toch extra voorzorgsmaatregelen genomen.

11.500 liter water

Gisteren zijn de laatste tests gedaan op de vloeren. Met waterbassins werd op zes plekken de zogenoemde schuifspanning gemeten. Daarvoor werden 152 waterbassins gevuld met in totaal 11.500 liter water.

Het vullen van de bassins gebeurde volgens Woongoed Zeeuws-Vlaanderen stapsgewijs. Eerst 50 procent, daarna 75 procent en uiteindelijk helemaal vol. Bij iedere stap werd de vloer gecontroleerd op scheurvorming, doorbuiging en het loslaten van vloerdelen.