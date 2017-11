Mishandelingsslachtoffer had moeite met de LTS maar rondde wél de universiteit af

De problemen bij Jaap begonnen toen hij zes jaar oud was. Zijn moeder raakte overspannen en de huisarts schreef haar hele zware medicijnen voor. "Mijn moeder was er wel, maar zat emotieloos in haar stoel, er was geen contact met haar te krijgen." Hierdoor kon Jaap moeilijk kind zijn, want er viel een moeder voor hem weg en er was niemand die deze plek kon invullen in zijn omgeving.

Gefixeerd op de dood

Vanaf dat moment raakte hij in de problemen. Hij kon niet meer slapen, was gefixeerd op alles wat met de dood te maken had, werd gepest en had angst om naar school te gaan. "Er waren heel veel signalen dat er iets niet goed met mij was, maar er is toen niet ingegrepen, mijn jeugd was daarom ook echt niet altijd prettig." Het leren ging daarna ook niet goed. Hij deed zeven jaar over de LTS, een opleiding die hij met moeite afrondde. Uiteindelijke belandde hij bij een schoonmaakbedrijf en vroeg zich toen af: "Is dit mijn toekomst?"

Het antwoord: nee. Jaap gooide zijn leven om, pakte een studie op, rondde zelfs de universiteit af en onderging psychotherapie om alles op de rit te krijgen. Inmiddels heeft hij een liefdevol gezin en een prachtige zoon.

Meer aandacht voor mishandeling

Voor Jaap is het belangrijk dat mishandeling bespreekbaar wordt. Door het delen van zijn verhaal hoopt hij dat andere mensen zich ervan bewust worden dat mishandeling overal kan plaatsen in elk gezin. "Misschien dat het dan wel eerder kan stoppen", zegt Jaap. Ook hoopt hij dat door meer aandacht mensen eerder kunnen herkennen dat er sprake is van mishandeling.

Jeugdfoto van Jaap (foto: Omroep Zeeland)

Mishandeling niet altijd zichtbaar

Therapeute Petra Korstanje herkent het verhaal van Jaap. Ze heeft een praktijk waar mensen terecht kunnen die een onveilige jeugd hebben gehad en het willen verwerken. "Ik krijg vaak mensen in de praktijk die zeggen, dat ze nooit geslagen zijn, maar dat wil niet zeggen dat er dan geen sprake is van mishandeling." Dit kan op veel verschillende manieren. Zo valt verwaarlozing en emotionele mishandeling ook onder kindermishandeling.

Ze vindt het erg belangrijk dat er meer aandacht voor kindermishandeling is. "Mensen moeten zich er van bewust zijn hoe je reageert tegen een kind en niet vergeten dat een kind recht heeft op zorg, liefde en veiligheid."

