Toch gesprek over schrappen afvaarten fietsvoetveer

Gedeputeerde Harry van der Maas (foto: Omroep Zeeland)

Van der Maas (SGP) maakte deze week namens het college van Gedeputeerde Staten de plannen bekend voor het schrappen van afvaarten in de ochtend- en avondspits. Volgens hem ging het om afvaarten, waar maar weinig passagiers gebruik van maken.

In de statencommissie Economie benadrukte Van der Maas nogmaals, dat dit besluit is genomen met instemming van de passagiers. Ze zitten met de provincie aan tafel in het Overleg Platform Openbaar Vervoer, het OPOV. Daarin zijn ook reizigersorganisatie Rover, ANWB en de Zeeuwse scholieren vertegenwoordigd.

'Kosten in de hand houden'

Van der Maas stelde in de statencommissie dat het college van gedeputeerde staten met het schrappen van de afvaarten doet wat provinciale staten eerder besloten, dat er geschrapt moet worden in het aantal afvaarten om de kosten in de hand te houden. De provincie exploiteert het fietsvoetveer noodgedwongen zelf, omdat geen enkele vervoersmaatschappij brood ziet in het fietsvoetveer. Dat besluit is Van der Maas eerder al gaan uitleggen in de gemeenteraden van Sluis en Vlissingen.

De afgelopen dagen stak een storm van protest op, dat zich met name toespitst op het schrappen van de afvaart van 07.48 uur van Breskens richting Vlissingen. Daar zouden toch een hoop Zeeuws-Vlaamse studenten gebruik van maken, die op tijd in Vlissingen moeten zijn vanwege hun MBO-opleiding aan het Scalda of hun HBO-studie aan de Hogeschool Zeeland.

Betere aansluiting op spitstreinen

Gedeputeerde Harry van der Maas betoogde eerder deze week nog, dat reizigers er juist op vooruit gingen met het nieuwe afvaartenschema van het fietsvoetveer tussen Vlissingen en Breskens. Zo zal de vertrektijd van twee afvaarten in de ochtend beter aansluiten op de trein in Vlissingen. Vanaf 11 december gaat er een zogenoemde spitstrein rijden; een snelle lijn van en naar Brabant en de Randstad.

De tarieven van het fietsvoetveer gaan volgend jaar iets omhoog: 1,13 procent. Daarmee zijn de tarieven aangepast volgens het LTI, de Landelijke Tarieven Index.

