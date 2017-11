Deel dit artikel:











Mannen tussen Staal veilig aangekomen in Vlissingen

Het nieuwe monument Mannen tussen Staal is heelhuids gearriveerd in Vlissingen. Het beeld eert oud-arbeiders van scheepswerf De Schelde. Het transport van het kunstwerk zorgde voor een flinke logistieke uitdaging. Het beeld is acht meter lang en moest per vrachtwagen worden vervoerd.

Vanochtend vroeg vertrok het beeld liggend op een vrachtwagen vanuit Heerewaarden (Gelderland). Daar woont maker en kunstenaar Joris Baudoin. Rond de middag kwam het aan in Vlissingen. Verbonden met Vlissingen Met het monument komt er eindelijk erkenning voor de duizenden arbeiders die werkten bij scheepswerf De Schelde. De voormalige scheepswerf is onlosmakelijk verbonden met Vlissingen. Na de oprichting in 1875 groeide het uit tot de grootste werkgever van Walcheren. Een groep oud-werknemers streed jarenlang voor komst van een monument in Vlissingen. Het kwam er uiteindelijk omdat bedrijven en inwoners in Vlissingen 30.000 euro bij elkaar bracht door middel van crowdfunding. Het beeld Mannen tussen Staal is 8 meter lang en weegt 5 ton. Het kunstwerk bestaat uit twee mannen die klinknagels slaan, een van de meest gehoorde geluiden vroeger tijdens het bouwen van de schepen. In de lucht reikt een ankerketting, vanwege de schepen die er vroeger lagen maar ook vanwege de symbolische verbinding met het verleden. Andere plaats Zaterdagochtend om 11.30 uur wordt het monument officieel onthuld. Definitief is het nog niet, de oud-werknemers van de Schelde willen het beeld eigenlijk op de voormalige scheepshelling van het bedrijf hebben. Omdat de gemeente Vlissingen nog bouwplannen heeft in het Scheldekwartier is dat voorlopig niet mogelijk. Later zal het monument verplaatst worden. Lees ook: Monument onderweg naar Zeeland, eindelijk erkenning voor Schelde-arbeiders

