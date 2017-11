Arduin luistert naar kritiek: terug naar oude vervoerssituatie

Locatie Arduin aan de Fagotweg in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Begin deze maand stapte Arduin over op een nieuw vervoersplan, waarbij de cliënten gehaald en gebracht worden met busjes van Arduin zelf, door vrijwilligers en medewerkers van Arduin. Eerder werd dat altijd gedaan door professionele chauffeurs van taxibedrijf TCR.

Excuses

Cliënten en familieleden van cliënten klaagden over ernstige opstartproblemen. Arduin bood daar eerder al excuses voor aan, maar nu heeft de gehandicaptenorganisatie overleg met TCR besloten om weer terug te gaan naar het oude systeem.

"Door de opstartproblemen (...) kwam het belang van cliënten, hun ouders en Arduin medewerkers dusdanig onder druk te staan, dat Arduin nu voorlopig teruggaat naar het oude vervoerssysteem", schrijft Arduin in een persverklaring.

'Te veel gaat fout'

"Sinds de invoering per 2 november evalueren we elke dag hoe het gaat. Helaas moeten we, ondanks dat het elke dag een stukje beter gaat, ook concluderen dat er toch nog te veel fout gaat", legt Arduin-bestuurder Peter van Wijk uit. "Routes bleken in de praktijk niet altijd voldoende haalbaar en niet iedereen was goed op de hoogte van alle eerder gemaakte afspraken", vervolgt Van Dijk.

De afgelopen weken hebben ouders, cliënten en medewerkers dan ook veelvuldig aan de bel getrokken. En terecht, geeft Peter van Wijk toe. "Cliënten die te lang in de bus zitten, te laat opgehaald worden of medewerkers die langer moeten blijven omdat het busje er nog niet is, vinden wij onacceptabel. Dat zijn nu juist de dingen die we met een nieuw vervoersplan hadden willen voorkomen. Wij betreuren het dat het zo gelopen is."

Alsnog naar nieuw systeem

Begin 2018 gaat Arduin, samen met TCR, alsnog gefaseerd overstappen op het nieuwe systeem. "We realiseren ons dat de volledige overstap veel onrust heeft veroorzaakt bij onze cliënten. Door voorlopig weer met de TCR bussen en de bekende chauffeurs en begeleiders te rijden, hopen we voor onze cliënten en hun familie de rust weer terug te brengen. En het geeft ons de tijd om samen met alle betrokkenen de gefaseerde invoering van het nieuwe vervoersplan in 2018 voor te bereiden."

Lees ook: