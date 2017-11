Cyclo B laat zien wat hij in huis heeft

Cyclo B - Ready

De B van Cyclo B staat voor zijn echte naam: Bram. Al meerdere keren deed hij mee aan de PunchOutBattles. Cyclo B: "Dat is een competitie waarin de beste battle mc's van Nederland en België elkaar verbaal te lijf gaan. Van de vijf battles waaraan ik meedeed heb ik er vijf gewonnen. Het is eigenlijk als een debat in de Tweede Kamer, maar dan in rappende vorm.

In het dagelijks leven studeert hij International Business and Languages. "Dat is een brede en diverse opleiding. Je kan er alle kanten mee op, van manager, communicatiemedewerker tot zelfstandig ondernemer. Het zou perfect zijn om dat te combineren met een muzikale carrière."

Vraagtekens

Zijn ouders plaatsten eerst wat vraagtekens rond zijn keuze om te gaan rappen. Dat kwam door het stereotiepe beeld van een rapper (gangster, bling-bling), maar nu zien ze de positieve kant. Eerdere tracks bevatten soms heftige teksten, maar Cyclo ziet dat toch anders: "Het kan wat afschrikkend zijn voor wat oudere luisteraars. maar de doelgroep wil toch vaak wat harders horen. Naar een lieve toon wordt vaak niet geluisterd."

Inmiddels heeft Cyclo B meer dan 700.000 views, van meest jongeren. Voor hen heeft Cyclo B een duidelijke boodschap: "Haal het beste uit jezelf en maak wat van je leven. Het is nog steeds een trend in de rapscène dat het over inbreken gaat en het hekelen van de 9 tot 5 baan. Maar je kan ook zonder crimineel te zijn stoer zijn."

Ontwikkeling

Met de track Ready wil Cyclo B de diversiteit laten zien die hij als artiest in huis heeft. "Het heeft te maken met je ontwikkeling als artiest. Met de dag word ik volwassener en dat ga je ook terugzien in de muziek. Mijn doel is om het cool te maken als hbo-student en de criminaliteit achterwege te laten."

Optreden doet hij met name buiten de provincie. Zo was hij al te zien in Tilburg, Amsterdam en Rotterdam. Cyclo B is te volgen op Instagram (cyczz), Facebook (cyclo zuidzijde) en Twitter (@cycz_).