Agenten trekken wapen in Terneuzen vanwege boormachine

De politie in Terneuzen is vanochtend uitgerukt naar een parkeerplaats omdat daar een vuurwapen zou worden overgedragen. Met die melding was naar de politie gebeld. De politie ging er met drie wagens op af, maar het bleek allemaal wat minder spannend dan gedacht.

De mannen zouden in de auto een vuurwapen hebben overgedragen (foto: Politie) Eenmaal aangekomen bij de Schuttershofweg wilde een van de betrokken auto's net wegrijden. Na ongeveer honderd meter parkeerde de auto weer. Om de mannen in de auto eruit te krijgen, heeft de politie de wapens getrokken en ze één voor één laten uitstappen. Nadat de auto werd onderzocht bleek al gauw dat er helemaal geen vuurwapen was overgedragen, maar een boormachine. De mannen zijn daarna weer vrijgelaten.