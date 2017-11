Politie vindt tiental vuurwapens na tips over stroperij

Politie pakt vuurwapens af van stroperijverdachten (foto: Politie)

De politie had de informatie ontvangen dat er de laatste tijd in de omgeving van Kruiningen werd gestroopt met illegale vuurwapens. Het politieonderzoek leidde naar de twee woningen aan de Boerhaavestraat en de Blauwhoefseweg.

Grote hoeveelheden munitie

Volgens de politie werden in de woningen zo'n tien wapens en grote hoeveelheden munitie gevonden. De twee verdachten zijn opgepakt voor wapenbezit. De politie onderzoekt nog of ze inderdaad betrokken waren bij stroperij.

De politie benadrukt dat de twee mannen en hun vuurwapens geen connectie hebben met de geruchten over een op handen zijnde aanslag op de afgesplitste dominee Bredeweg. Volgens geruchten in het dorp is een tegenstander van Bredeweg zo boos over de afsplitsing dat die zou hebben gedreigd om de dominee iets aan te doen.

Antiek vuurwapen

Donderdag bleek dat de politie bezig is met een onderzoek naar een antiek vuurwapen in Kruiningen. Ook dat onderzoek heeft volgens de politie niets te maken met de geruchten over een aanslag op dominee Bredeweg.

Lees ook: