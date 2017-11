Ambulances en traumahelikopter naar terrein Damen voor twee gewonden

De ambulancedienst stuurde rond 14.25 uur twee wagens en een traumahelikopter naar het terrein. De helikopter moest uit Nijmegen komen en daarom duurde het ruim 40 minuten voordat die ter plekke was.

Gewonde gestabiliseerd

In de tussentijd werd de eerste gewonde al met een ambulance afgevoerd. Na de aankomst van de traumahelikopter werd de tweede gewonde gestabiliseerd en vervolgens met de traumahelikopter afgevoerd. Wat er precies is gebeurd, is niet duidelijk.