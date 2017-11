Politie waarschuwt voor vergunningsloze collectanten in Middelburg

Portemonnee (foto: OZ)

Agenten hebben de gegevens van de vrouwen genoteerd en hen vervolgens weggestuurd. Later bleek dat de vrouwen donderdag ook al in de Lange Delft waren gesignaleerd, in aanwezigheid van twee mannen. Ze hadden toen een mobiel pinapparaat bij zich, waarmee mensen gelijk geld konden overmaken.

Mogelijk oplichters

De politie waarschuwt dat deze mensen geen vergunning hebben voor hun collecte, waardoor niet te controleren is of ze daadwerkelijk geld inzamelen voor een echt goed doel. Het gaat volgens de politie mogelijk om oplichters die het ingezamelde geld in eigen zak steken.