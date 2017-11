Zwembad Tholen is gered, maar moet nog flink bezuinigen

In die raad zitten ook de zwembadmanager en de gemeente. "Wij worden met elkaar verantwoordelijk voor de exploitatie van het zwembad," zegt wethouder Kees van Dis. De verzelfstandiging van het zwembad maakt de exploitatie goedkoper voor de gemeente. Door de samenleving er meer bij te betrekken, worden de kosten van het zwembad zo laag mogelijk gehouden.

Besparingsopdracht

"Er ligt een besparingsopdracht van de gemeenteraad. De exploitatiekosten moeten worden terug gebracht naar 100.000 euro," legt Van Dis uit. Dat kan bijvoorbeeld door sponsoring, maar ook bij opknapwerkzaamheden of door de inzet van vrijwilligers als toezichthouders. De Spetter blijft wel eigendom van de gemeente.

Herman den Draaier uit Tholen zat eerst in BlijvenSpetteren en neemt nu plaats in de nieuwe raad. Hij is blij dat de gemeente hem en de andere actievoerders deze kans biedt. "Er komen vijf Tholenaren in de raad te zitten. Wij rapporteren de cijfers naar de gemeente en zorgen voor aanpassingen als het niet goed gaat met het zwembad," vertelt hij. "We zijn al heel druk bezig met een andere personeelsbezetting door meer vrijwilligers op te leiden voor werk in en rond het zwembad."

opknapbeurt voor zwembad De Spetter in Tholen (foto: Omroep Zeeland)

De renovatie van De Spetter is op dit moment in volle gang. De zwembadinstallatie wordt volledig vernieuwd, de baden worden gerenoveerd en voorzien van een nieuwe coating en gebouwen worden aangepast en gerenoveerd. De kosten bedragen 1,15 miljoen euro en worden betaald door de gemeente. Het is de bedoeling het zwembadcomplex op Koningsdag 2018 feestelijk heropend wordt.

Protest

De afgelopen jaren heeft de gemeente Tholen de openluchtbaden in Tholen en Sint-Maartensdijk een paar keer willen sluiten. Iedere keer stuitten ze op protest van de inwoners.

