Over drie jaar lekker chillen onder de appelbomen

De hoogstamfruitbomen kwamen vroeger veel voor in het Zeeuwse landschap, maar in de loop der jaren zijn ze verdwenen. Ze zijn opgevolgd door lagere boompjes, waardoor het lager hangende fruit gemakkelijker te plukken is. Maar in Serooskerke willen ze graag een authentiek uiterlijk voor de nieuwe boomgaard. Daarom is gekozen voor 'ouderwetse' hoogstambomen en oude fruitrassen.

De basisschoolleerlingen hielpen enthousiast mee (foto: Omroep Zeeland)

Ontmoetingsplek

De boomgaard is er gekomen op verzoek van de bewoners van Serooskerke zelf. Zij wilden graag een ontmoetingsplek voor mensen en dieren. Met zogenoemde 'snoepstruikjes' met bessen en kruiden, zodat niet alleen de dorpsbewoners, maar ook bijvoorbeeld bijen kunnen genieten van een gezonde snack.

De elf bomen op het terrein moeten nog een paar jaar groeien (foto: Omroep Zeeland)

Bij de kinderen van De Wegwijzer was de boomgaard nu al een groot succes. Ze hebben uitgekeken naar het planten van de bomen en kunnen niet wachten tot de woudreuzen eindelijk vrucht dragen. Mylo Geuze: "Ik ben dol op fruit en zou het liefst nu al fruit eten uit de boom die ik heb geplant." Gão Yu Hu vult aan: "Het is fijn om buiten te zijn. Tegenwoordig zitten veel mensen op de bank, achter de tv, maar het is juist zo lekker om buiten te komen."