BOA's voorlopig alleen overdag aan het werk, ondanks klachten

Sinds begin november werken de provinciale BOA's van de RUD Zeeland niet meer 's avonds. Volgens de RUD Zeeland kan de veiligheid van de BOA's in de nachtelijke uren niet worden gegarandeerd en is het daarom niet verantwoord om de eigen medewerkers dan op pad te sturen in het donker.

Brandbrief

Onder meer de landbouworganisatie ZLTO, het Zeeuws Particulier Grondbezit, de Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer, de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, Natuurmonumenten en Het Zeeuwse Landschap zijn het daar niet mee eens. Ze stuurden een brandbrief hierover aan onder meer het dagelijks provinciebestuur.

Volgens de organisaties brengt het 's avonds en 's nachts binnenhouden van de BOA's een onwerkbare situatie met zich mee. Na 17.00 uur hebben de stropers en criminelen daardoor vrij spel, vinden ze.

Onderzoek

Volgens Schönknecht komt daar op korte termijn geen verandering in. Er loopt nog een onderzoek naar de veiligheid van de BOA's en dat wordt binnenkort afgerond. Als de resultaten van dat onderzoek bekend zijn, komt er ook meer duidelijkheid over de inzet van de groene opsporingsambetenaren van de RUD Zeeland, zegt de gedeputeerde.

Volgens Schönknecht is het ook niet zo dat de BOA's helemaal niet meer ingezet worden buiten kantoortijden. Daarvoor moet dan eerst toestemming gevraagd worden en als de leiding het goedkeurt, kunnen de BOA's ook buiten kantoortijden ingezet worden.

'Absoluut niet werkbaar'

Jaap van der Hiele van de Vereniging voor Natuurtoezicht, de vakvereniging voor groene BOA's is het daar niet mee eens. Hij is een van de briefschrijvers en hij zegt dat de situatie 'absoluut niet werkbaar' is. "Als je 's avonds stropers bezig ziet en je moet dan nog toestemming gaan vragen bij de leiding van de RUD en ze zeggen: 'Bel maar over drie uur terug', dan werkt dat toch niet?!"

Van der Hiele snapt wel dat de BOA's zich onveilig voelen. "Maar zorg dan op een andere manier voor een veilig gevoel, voor mijn part mag je ze bewapenen."

Resultaten onderzoek

Bewapening behoort inderdaad tot de mogelijkheden, beaamt Schönknecht, maar ook dat wordt onderzocht. Ze verwacht de resultaten van dat onderzoek begin volgend jaar.

