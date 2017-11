​Festival De Ballade in Terneuzen krijgt een vervolg

(foto: Omroep Zeeland)

Het festival begon afgelopen zomer met het idee voor een reünieconcert van de Lamaketta's, maar dat concert liep al snel positief uit de hand en groeide gaandeweg uit tot een driedaags festival met uitzicht op de Westerschelde.

Succes

Het festival trok zo'n 5000 bezoekers en bleek een succes. Er waren optredens van onder andere Danny Vera, Ronnie Flex en Rowwen Hèze. Maar het hoogtepunt was uiteraard de Lamaketta's zelf, die na elf jaar afwezigheid weer voor het eerst het podium opgingen.

De tweede editie wordt op dezelfde locatie gehouden als die van afgelopen jaar: het Kopje van Kanada bij Terneuzen. Ook het concept blijft hetzelfde, vrijdagavond en zaterdag draait het om de muziek en op zondag wordt muziek gecombineerd met straattheater.

Line-up

Verder is duidelijk dat de Lamaketta's zelf weer op zullen treden, maar over de verdere line-up is nog niets bekendgemaakt. De tweede editie van De Ballade vindt plaats op 6, 7 en 8 juli 2018. De ticketverkoop is alvast gestart op de website van festival De Ballade.

