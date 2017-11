De 15.000e bezoeker van 'Weg van Jou' in het zonnetje gezet

De 15.000e bezoeker van Weg van Jou in Terneuzen in het zonnetje gezet (foto: Naomi Wolfaert)

De film over Zeeuws-Vlaanderen zorgde voor een nieuw record in de Terneuzense bioscoop. Toen de film net was uitgekomen, draaide hij zo'n vijf à zes keer op een dag in Terneuzen. In twee weken tijd werd de film door 7500 bekeken, iets wat andere films en zelfs grote Amerikaanse blockbusters nog niet waren gelukt.

Gouden Film

Ook in de Nederlandse bioscopen is de film populair. Eind vorige maand behaalde de film met landelijk 100.000 bezoekers al de Gouden Film-status. Maar liefst tien procent van al deze bezoekers had de film destijds in CineCity Terneuzen gezien. In de tussentijd is het aantal bezoekers van de film in Terneuzen dus doorgegroeid naar 15.000.

De filmposter van Weg van Jou (foto: Facebook)

In Weg van jou verhuist de Rotterdamse Evi (Katja Herbers) met flinke tegenzin naar Terneuzen. Ze heeft veel vooroordelen over de regio en weet zelfs niet precies waar Zeeuws-Vlaanderen ligt. Uiteindelijk wordt ze verliefd op de Zeeuws-Vlaamse schipper Stijn (Maarten Heijmans).

Zeeuws-Vlaanderen meer onder de aandacht

De film is een initiatief van Jan Lievens uit IJzendijke. Zijn doel was om Zeeuws-Vlaanderen meer onder de aandacht te brengen in de rest van Nederland. Het merendeel van de opnames werd dan ook in Zeeuws-Vlaanderen geschoten.

Gezien het succes van de film wordt al gesproken over een mogelijk vervolg, maar Lievens is terughoudend. "Dat vind ik nog wat vroeg. We denken er zeker verder over, maar laat dit eerst maar eens indalen", zei hij in oktober bij de Zeeuws-Vlaamse première in de Terneuzense bioscoop.

