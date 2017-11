Ex-Goesenaar Bram Houg gaat door naar The Battles!

Bram Houg – When We Were Young

Bram werd geboren in Den Helder, maar groeide op in Goes. Hij bezocht het Ostrea Lyceum in Goes. In 2005 deed hij mee aan Kinderen voor Kinderen en hij was actief bij muziektheatergezelschap GOV. Vervolgens behoorde hij tot de cast van de musical Sound of Music van Van den Ende/Verlinde.

Studie

Dit jaar rondde hij zijn studie Ondernemerschap en Retailmanagement in Breda af. Tijdens die studie stond de muziek even op een laag pitje, maar hij pakte meteen de draad weer op. Bram: "De hobby en de passie heb ik nog steeds, wat heb ik te verliezen?" Het is nog niet bekend wanneer zijn 'battle' wordt uitgezonden.

Bij het vorige seizoen van 'The Voice' werd Isabel Provoost uit Middelburg tweede. En daarvoor bereikte ook Marion van Iwaarden uit Heinkenszand al een keer de 'battles'.