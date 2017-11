Hoogerland kiest voor nieuwe toekomst in Oostenrijk

Sinds zijn afscheid als wielrenner in 2016 dacht Hoogerland na over zijn toekomst. "Mijn vrouw en ik willen graag met onze kinderen naar het buitenland. We hebben een pension gekocht in Velden am Wörther See."



Hoogerland is al anderhalf jaar bezig met het project in Oostenrijk. Tijdens zijn huwelijksreis (fietstocht door Oostenrijk) raakte hij verliefd op Karinthië, de regio waar hij zich vanaf januari zal vestigen. Inmiddels is de knoop doorgehakt en kiezen Hoogerland en zijn vrouw Gerda voor een nieuwe toekomst in Oostenrijk. "We willen onze vleugels uitslaan."



Hoogerland heeft een pension met veertien kamers gekocht waar hij gastheer wordt. Daarnaast wil hij fietsarrangementen aanbieden in de populaire vakantieregio.

Zijn band met Zeeland zal altijd blijven. "Ik ben en blijf een Zeeuw. We wilden allebei dan ook in Oostenrijk dichtbij het water wonen. Ook daarom zullen we altijd binding met Zeeland houden."

Sinds zijn afscheid als prof in 2016 was Hoogerland als ambassadeur werkzaam voor de wielerploeg Roompot-Nederlandse Loterij. Die baan heeft hij inmiddels opgezegd.