Bestuurder busje bekneld in Sint-Maartensdijk

Bij een ongeluk op de Hogeweg in Sint-Maartensdijk is de bestuurder van een busje gisteravond bekneld geraakt. Na ongeveer drie kwartier is de 38-jarige bestuurder uit Stavenisse door de brandweer bevrijd. Hij is met spoed naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht.

Busje in de sloot (foto: HV Zeeland) Het ongeluk gebeurde rond 19.45 uur. Door nog onbekende oorzaak kwam het busje in de sloot terecht. Er werden twee blusvoertuigen en een hulpverleningsvoertuig ingezet. Ook was een traumahelikoper opgeroepen. Omdat de bestuurder mogelijk alcohol had gedronken is hem door een GGD-arts een bloedproef afgenomen.