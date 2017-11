Agente loopt gebroken neus en bijtwonden op bij aanhouding

Vuurwapen en pepperspray aan broekriem agent (foto: OZ)

De politie rukte uit na de melding rond 23.00 uur van een ruzie in een woning aan de Sint Brandarisstraat in Sluis waarbij een dronken man met een mes bij was betrokken. In de straat zagen ze de man uit de woning komen. Hij verzette zich hevig tegen zijn aanhouding en beet een agente in haar vinger.

De man liep daarna terug naar de woning waarbij agenten tevergeefs probeerden hem te boeien. Ook werd pepperspray gebruikt. De man wist de trap op te lopen, met de politie op zijn hielen. uiteindelijk vielen hij en de agente van de trap.

Mede dankzij een politiehond kon de man alsnog worden aangehouden. Hij is overgebracht naar een politiecel in Middelburg. Daar bleef hij volgens de politie zeer agressief.