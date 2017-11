Deel dit artikel:











Aangehouden winkeldief heeft zwaar vuurwerk op zak

Een 40-jarige Arnemuidenaar is gistermiddag aangehouden in Goes. In een winkel aan de Beukenhof werd hij betrapt op diefstal. De man bedreigde ook een winkelmedewerkster èn had illegaal vuurwerk bij zich.

Cobra (foto: Omroep Zeeland) De politie kreeg rond 13.15 uur de melding dat een betrapte winkeldief zich agressief gedroeg. Volgens een medewerkster had hij een flesje weggenomen en een personeelslid bedreigd. Bij de aanhouding van de 40-jarige man uit Arnemuiden bleek hij een mes op zak te hebben plus drie stuks Cobra 6. Die spullen zijn in beslag genomen.