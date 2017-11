'Uitgaan in Hulst is vele malen veiliger geworden'

Volgens horecaondernemer Ben Picavet hebben de camera's een groot preventief effect. "Ze hangen in de cafés en ook in de openbare ruimte. Overlastplegers weten nu dat ze gefilmd worden en bedenken zich dus wel twee keer voor ze iets doen."

Convenant

De gemeente Hulst hanteert als enige Zeeuwse gemeente collectieve horecaverboden: een overtreding in één café wordt dan een tijdelijk verbod voor alle cafés in Hulst. Hierover is een overeenkomst gesloten tussen de gemeente, de politie en de horeca. Afhankelijk van de overtreding kunnen verboden worden opgelegd van zes weken tot een jaar.

Samenwerking

Picavet is enthousiast over de aanpak in Hulst. Hij hoopt daarom ook dat het breder ingezet wordt. "Wanneer Hulst intensiever optrekt met de gemeenten Sluis en Terneuzen kunnen we een nog groter deel van Zeeuws-Vlaanderen veiliger maken. Meestal is het zo dat mensen die hier tijdelijk niet meer mogen komen naar bijvoorbeeld Terneuzen of Sluis gaan. Wij kunnen die gemeentes dan weer waarschuwen of andersom."

Straatroven

Ondanks het feit dat er minder incidenten zijn voorgevallen tijdens het uitgaan, kampt de vestingstad de laatste tijd wel met straatroven. In oktober en november werden in Hulst meer dan tien mensen op straat overvallen en beroofd.

