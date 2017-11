Beeld Mannen tussen Staal onthuld

Monument Mannen tussen Staal onthuld (foto: Omroep Zeeland)

De plek aan het Dokje van Perry is nog niet de definitieve plek van het 8 meter hoge kunstwerk. De initiatiefnemers willen dat het beeld later wordt verplaatst naar de voormalige scheepshelling van de Schelde. Maar omdat de gemeente Vlissingen nog bouwplannen heeft in het Scheldekwartier is dat nog niet mogelijk.

Een aantal oud-werknemers van de Schelde had de moeite genomen om te komen kijken naar de onthulling. Ze voelen zich vereerd met het beeld. "Het hoort ook toch wel echt bij Vlissingen."

Het beeld Mannen tussen Staal is 8 meter lang en weegt 5 ton. Het kunstwerk verbeeldt twee mannen die klinknagels slaan, een van de meest gehoorde geluiden vroeger tijdens het bouwen van de schepen. In de lucht reikt een ankerketting, vanwege de schepen die er vroeger lagen maar ook vanwege de symbolische verbinding met het verleden.

