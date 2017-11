Kloetinge deelt de punten met Deltasport

Remco van Tiggele in duel met een speler van Deltasport (foto: Ron Quinten)

In de eerste helft nam Kloetinge het initiatief en zette Deltasport onder druk. Na veertig minuten spelen leidde dat spel tot de openingstreffer van Tom Wuyts. Niet lang daarna wist Nathan Martina namens Deltasport alweer orde op zaken te stellen en de gelijkmaker binnen te schieten.

Geen grote kansen

In de tweede helft was het spelbeeld omgekeerd, Deltasport voerde de druk op Kloetinge wat op maar tot grote kansen of doelpunten leidde dat niet meer. Door het gelijkspel zakt Kloetinge iets op de ranglijst maar blijft nog wel in de middenmoot staan.

Scoreverloop

0-1 Wuyts (37)

1-1 Martina (40)

Opstelling Kloetinge

Lentink, Quinten, Jaap Esser, De Jonge, Jansen, Daan Esser, Van Tiggele(Bekker/81), Mulder, Van Keulen(De Bonter/75), Wuyts(Van Vooren/68), Van den Dries