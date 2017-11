Drie goals Impens niet genoeg voor zege Hoek

Rik Impens (links op archieffoto) in duel met een speler van ASWH (foto: Orange Pictures)

SteDoCo kwam uiterst effectief uit de startblokken. Na 25 minuten spelen stond de ploeg van trainer Frans Adelaar al met 0-3 voor en leek het een lange middag voor Hoek te worden. Vlak voor rust pas leverde de eerste echte kans van Hoek gelijk een doelpunt op van Rik Impens. De Belgische middenvelder zorgde direct na rust voor een snelle aansluitingstreffer, waardoor de wedstrijd weer spannend werd.

Hoek was dichtbij de gelijkmaker, maar een inzet van opnieuw Impens belandde op de lat. Hoek nam meer risico's in de tweede helft en ging met drie verdedigers spelen. Dertien minuten voor tijd viel de gelijkmaker. Impens was het eindstation na een goede aanval. Daarna kreeg Hoek via invaller Martijn Wijkhuijs nog een kans, maar het doelpunt bleef uit. In de slotfase pakte SteDoCo toch de zege door twee keer te scoren.

Hoek zakt door de derde nederlaag op rij van de zevende naar de negende plaats in de Hoofdklasse A.

Scoreverloop

0-1 Van den Brink (5)

0-2 Van Dam (15)

0-3 Van Dam (25)

1-3 Impens (41)

2-3 Impens (48)

3-3 Impens (77)

3-4 Buist (85)

3-5 Barradas (88)

Opstelling Hoek

De Jonghe, Wilson, De Backer, Van den Bergh, Chergui, Vandepitte, Martens, Leroy, Impens, Van Renterghem (Wijkhuijs/71), Zeegers (Ceesay/71)