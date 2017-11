Deel dit artikel:











Bruse Boys verspeelt voorsprong en verliest

Bruse Boys is de nieuwe hekkensluiter in de 1e Klasse B. Uit bij VVGZ verloor de ploeg van trainer Groeneveld met 3-1. Hoewel de Schouwenaars bij rust nog leidden door een treffer van Yarick Dorst, kwam de ploeg uit Zwijndrecht terug tot 2-1 en gaf het in de blessuretijd de doodsteek. Omdat SHO wel wist te winnen tegen Oude Maas, is Bruse Boys nu laatste in de stand.

(foto: Facebook) VVGZ begon sterker aan de wedstrijd en kreeg enkele kansen, maar Bruse Boys opende de score: Yarick Dorst zette de bezoekers op voorsprong. Gesterkt door de stand kreeg Bruse Boys meer grip op de wedstrijd en kon het de voorsprong tot de rust vasthouden.



Na rust voorkwam de keeper van VVGZ nipt dat Bruse Boys op 0-2 kon komen, waarna het tij langzaam keerde. Na 59 minuten kwam de ploeg uit Zwijndrecht langszij door een doelpunt van Kuipers. Hierna zette de thuisploeg door, en de 2-1, een strafschop van Huisman, was geen grote verrassing. Bruse Boys probeerde de stand nog gelijk te trekken, maar het was VVGZ dat ver in de blessuretijd toesloeg uit een counter: Huisman scoorde zijn tweede van de middag en zette de 3-1 eindstand op het bord.



Scoreverloop:

0-1 Dorst (19)

1-1 Kuipers (59)

2-1 Huisman (pen/70)

3-1 Huisman (90+4)



Opstelling Bruse Boys:

Bins, Ketting, Vroegindeweij, Willemse, Koen van den Berge, Dorst, Maaskant, Potappel, Den Hollander, Hoep, Van 't Hof