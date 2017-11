Belg betrapt met gestolen babymelkpoeder

Handboeien (foto: OZ)

In de kofferbak lagen zo'n dertig blikken van verschillende merken. De bestuurder, die rond 14.45 uur over de Axelsestraat reed, kon niet aantonen hoe hij daaraan was gekomen. Ook kon hij zich niet legitimeren. Uit onderzoek bleek dat de Belg al eerder met de politie in aanraking was gekomen vanwege de diefstal van babymelkpoeder. De officier van justitie gaf daarom toestemming om hem in een politiecel in Torentijd vast te houden.