Zeeuwse crosstitels naar Van Petegem en Verschuure

Het Open Zeeuws kampioenschap cross is gewonnen door Patrick van Petegem. De Belgische hardloper uit Zottegem won de Elderschanscross in Aardenburg met overmacht. Bij de vrouwen was Monique Verschuure uit Yerseke de sterkste.

Martijn de Kok was de beste Zeeuw in het Open Zeeuws kampioenschap cross (foto: Omroep Zeeland) Van Petegem was na een wedstrijd over bijna tien kilometer 0.38' sneller dan Martijn de Kok uit Heinkenszand. Elderschanscross uitslag mannen 9,9 km Patrick van Petegem Zottegem 34.39' Martijn de Kok Heinkenszand 35.17' Bart Bleyaert Aalter 35.47' Bij de vrouwen was het verschil tussen de nummer één en twee slechts acht seconden. Monique Verschuure bleek de snelste en wint daarmee de Open Zeeuwse titelstrijd. Elderschanscross uitslag vrouwen 9,9 km Monique Verschuure Yerseke 41.12' Frederique Versluys Zuidzande 41.20' Monica Sanderse Vlissingen 42.27'