Uitslagen amateurvoetbal zaterdag 25 november

Voor de hoogst spelende Zeeuwse voetbalploegen was het een slechte dag. Alleen Kloetinge hield een punt over aan het uitduel tegen Deltasport in de 1e klasse B. Hoek (Hoofdklasse) en Bruse Boys (1e klasse) verloren.

Uitslagen amateurvoetbal (foto: Omroep Zeeland) Hoofdklasse A Hoek gaat opnieuw onderuit; de derde competitienederlaag op rij. Zware tijden in Hoek. Lees ook: Drie goals Impens niet genoeg voor zege Hoek 1e klasse B Bruse Boys heeft de rode lantaarn overgenomen doordat SHO wel wist te winnen. Kloetinge zakt iets maar blijft in de middenmoot. 2e Klasse E



De Meeuwen lijdt puntverlies, Nieuwdorp en DBGC maken geen fout. 3e klasse A RCS ziet VCK en Zaamslag dichterbij komen na het verlies tegen Walcheren. 3e Klasse B



Krabbendijke stond bij rust nog met 3-1 achter, maar remonteerde en wint toch. Duiveland kreeg het thuis tegen De Jonge Spartaan zwaar te verduren. 4e Klasse A



Luctor Heinkenszand boekt belangrijke zege tegen Veere. Noormannen en Patrijzen houden elkaar in evenwicht. 4e klasse B Dwo'15 verliest de topper tegen Halsteren. Veel goals voor SPS en Apollo'69. Oud-prof Dennis de Nooijer maakte in de tweede helft een hattrick voor Apollo'69 Hoofdklasse A vrouwen Zo'n 640 kilometer in de bus voor één punt. IJzendijke houdt koploper Heerenveen in bedwang.