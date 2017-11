Oemoemenoe boekt klinkende en broodnodige zege

Oemoemenoe kende een bliksemstart en stond al snel met 12-0 voor tegen het hoger geplaatste Castricum. Quinten van Dijk opende de score met een try op kracht in de Hoek van het veld en niet veel later rondde Gregory Bannister een schitterende aanval af. Bannister schoot vervolgens ook de conversie raak. Daarmee was de honger van Oemoemenoe voor rust nog niet gestild, want ook Deniel van der Waal en Tom Bailey scoorden een try. Conversies en een penaltykick van Bannister zorgden ervoor dat de thuisploeg voor rust al op rozen zat: 27-7.

Snelheid

Wie in de tweede helft een comeback van de ploeg uit Castricum verwachtte kwam bedrogen uit, want Oemoemenoe bleef de bovenliggende partij. De Middelburgse formatie maakte goed gebruik van de snelheid van Van der Waal en Yedney America, die beiden een try aan het totaal toevoegden. Het kansloze Cas RC kon daar niets meer tegenover stellen, waardoor Oemoemenoe simpel met 44-7 won.

Terugkeer Legrand

Oemoemenoe kon tegen Castricum weer een beroep doen op Laurent Legrand. De verdediger verliet de club in 2014 om voor het Belgische Dendermonde en later in Nieuw-Zeeland te gaan spelen, maar is nu terug. En Legrand kon zich geen betere rentree wensen.

Kampioenspoule

Door de overwinning pakt Oemoemenoe vijf punten, passeert het Castricum op de ranglijst en heeft het weer een goede kans op het bereiken van de kampioenspoule. De beste zes teams van de competitie strijden daarin in de tweede seizoenshelft om het landskampioenschap.