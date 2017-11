Jonge ingenieurs winnen de Zeeuwse PioniersPrijs 2017

Uitreiking van de PioniersPrijs in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Volgens de jury van de Zeeuwse PioniersPrijs is het ingenieursbureau van Korné en Jan Walhout een 'fantastisch voorbeeld' van Zeeuwse pioniersgeest: "Deze jonge ingenieurs laten zien dat je na je studie prima vanuit Zeeland kunt werken aan zeer bijzondere internationale projecten, als je er voor gaat en af en toe een beetje lef toont."

De Pioniersprijs wordt uitgereikt aan een persoon, onderneming of organisatie in of uit Zeeland die zich heeft weten te onderscheiden en daarmee een positief beeld gaf over de provincie en de kansen in Zeeland. De prijs is een initiatief van De Zeeuwse Connectie. De prijs wordt sinds 2013 uitgereikt.

Grote projecten

De broers Walhout zijn nog geen dertig jaar. Na studies keerden ze terug naar Zeeland om daar samen hun eigen ingenieursbureau op te zetten. Al vrij snel wist het bureau enkele aansprekende waterbouwkundige projecten binnen te halen.

Zo was het bedrijf betrokken bij de berging van het Italiaanse cruiseschip Costa Concordia. Ook vroeg de Nederlandse overheid hen te helpen bij de herstel van havens, vliegvelden en wegen op Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius na de verwoestende orkanen Irma en Maria.

Jonge ingenieurs winnaar van Zeeuwse PioniersPrijs 2017. (foto: Walhout Civil)

Aan de Zeeuwse PioniersPrijs is een geldbedrag van vijfduizend euro verbonden. Ook krijgt het ingenieursbureau een kunstwerk van Henk Vierveijzer. De prijs werd uitgereikt door Dick Boer. De huidige topman van Ahold Delhaize is geboren in Axel.

Zeeuws-Vlaanderen op de kaart

Naast de juryprijs was er nog een publieksprijs. Twee weken lang kon er online gestemd worden op de vijf genomineerden van 2017. De meeste publieksstemmen gingen uiteindelijk naar Jan Lievens en Nynke van der Ploeg, de initiatiefnemers van de speelfilm Weg van Jou. Ze hebben jarenlang gewerkt aan het realiseren van deze film, waardoor nu honderdduizenden mensen via het doek kennis maken met Zeeland en met name Zeeuws-Vlaanderen.

Opnames voor Weg van Jou in Zeeuws-Vlaanderen (foto: Omroep Zeeland)

Genomineerden

De andere genomineerden voor 2017 waren VAM WaterTech uit Borssele, Lubo International uit Kortgene en Seaweed Harvest Holland uit Kerkwerve.

Vijfde keer

De Zeeuwse PioniersPrijs werd dit jaar voor de vijfde keer uitgereikt. De prijs werd in het leven geroepen door De Zeeuwse Connectie. Eerdere winnaars waren: VitroPlus/ViVi, OOS International, Zilte Academie, Kustmarathon Zeeland, Snappic en Appelaere.