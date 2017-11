VC Vlissingen lijdt door eigen goal vierde nederlaag op rij

Giovanni Siereveld van VC Vlissingen (foto: Paul ten Hacken)

Vlissingen speelde net als tegen GOES op zaterdagavond, maar anders dan in de derby trok dat niet veel toeschouwers. In een vrijwel leeg stadion besliste Sierveld de wedstrijd, onbedoeld, vlak voor rust toen hij na een voorzet van Jong FC Den Bosch zijn eigen doelman Joan van Belzen passeerde. Diezelfde Van Belzen voorkwam in de 2e helft een grotere achterstand van zijn ploeg door een aantal keer knap te redden. Vlissingen kreeg ook wat kleine kansen (de beste was voor Steve Schalkwijk), maar wist niet te scoren. Bovendien zag trainer John Karelse zijn spits Yves Nyemb geblesseerd het veld verlaten.

Vrije val

Door de vierde nederlaag op rij is Vlissingen in een vrije val beland in de hoofdklasse. De Walcherse formatie staat nu negende en als EHC en Nuenen zondag winnen zakt Vlissingen zelfs weg naar de elfde positie.

Scoreverloop

1-0 Giovanni Siereveld (43/ed)

Opstelling VC Vlissingen

Van Belzen, Jansen, Manuhuwa, Siereveld, Renzo Roemeratoe, Gooding (Martien/79), De Kroo, El Hattach (Eryürük/64), Schalkwijk, Nyemb (Geerman/60), Bouzambou