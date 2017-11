TTC Middelburg pakt kampioenschap in tweede divisie

Bij aanvang van de voorlaatste speelronde had TTC Middelburg zes punten nodig voor het kampioenschap in de tweede divisie. Met die gedachte in het achterhoofd, begon de ploeg voortvarend aan het duel. Arjan Huiden en Sören de Witte wonnen hun eerste partijen en brachten daarmee TTC Middelburg op een 2-0 voorsprong.

Elwin Huiden verloor echter van Ronald Vijverberg, waardoor Avanti terugkwam tot 2-1. De drie daaropvolgende partijen werden gewonnen door TTC Middelburg, waardoor TTC Middelburg verder uitliep tot 5-1. Uiteindelijk bezorgde Sören de Witte zijn vereniging een zesde punt en het kampioenschap.

"Dit is erg belangrijk, want we willen graag hogerop en dat is nu gelukt", was de eerste reactie van Sören de Witte na afloop. "We hadden weliswaar volgende week nog een kans om kampioen te worden, maar ik ben blij dat het nu al gelukt is. We spelen volgend seizoen in de eerste divisie en hopelijk kunnen we ons daarin handhaven."

Volgens coach Janine Huiden is TTC Middelburg allesbehalve kansloos. "Ze worden per week beter, want ze zijn nog jong", verklaarde ze. "Het verschil tussen de eerste en tweede divisie is echter groot. Bovendien moet je wat geluk hebben met de ploegen die je treft. Toch denk ik dat onze ploeg zich nog verder kan ontwikkelen. Wat dat betreft, ben ik dus hoopvol."