Deel dit artikel:











Twee vechtersbazen aangehouden in Goes Twee vechtersbazen aangehouden in Goes (foto: Politie Zeeland-West-Brabant)

De politie heeft afgelopen nacht een 21-jarige man uit Goes en een 28-jarige inwoner van 's-Heerenhoek aangehouden. Ze waren aan het vechten in een woning aan de J.A. van der Goeskade in Goes.

De politie rukte rond 1.00 uur uit na de melding dat werd gevochten in een woning in Goes. De man uit 's-Heerenhoek was daarbij gewond geraakt. Hij is bij de huisartsenpost behandeld. Diverse agenten rukten uit en hebben de twee aangehouden. Ze zitten nog vast.