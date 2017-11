Hoe Facebook van Zeeuwse kaasletters een hit maakte

Bericht gaat viral

In oktober schreef ondernemer Niels Steenbakker uit Biggekerke een Facebookbericht over de kaasletters. Hij had ze gezien bij Kaasboerderij Schellach in Middelburg. Dat bericht ging viral: het werd duizenden keren geliket en gedeeld. Verschillende media pakten het 'nieuws' op. Een succes dat Steenbakker zelf helemaal niet aan zag komen.

Ik tel nog niet af, maar ik zal blij zijn als ik straks gewoon weer achter mijn computer zit." ondernemer Niels Steenbakker over de verkoop van zijn Kaasletters

Drie jaar geleden liep hij Kaasboerderij Schellach in Middelburg binnen. Daar zag hij de kaasletters voor het eerst. "Ik vond het zo'n leuk idee. Jammer dat ze alleen daar te koop waren." Steenbakker heeft een internetbedrijf dat nog onbekende producten beter 'vermarkt'. Dat wilde hij ook met de kaasletters doen. Eigenaar Els Mesu van de kaasboerderij zag dat wel zitten. "We snijden al dertig jaar kaasletters en -cijfers op aanvraag. Ik heb me nooit gerealiseerd dat het zo'n groot succes kon worden."

Kaasalfabet

Inmiddels heeft Steenbakker de productie op zich genomen. Sneed Mesu de letters nog met een mesje uit, de jonge ondernemer heeft speciale mallen gemaakt om sneller te produceren. De kaas komt wel van Schellach.

Nu zijn alleen nog de 'P' en de 'S' verkrijgbaar, maar uiteindelijk wil Steenbakker het hele kaasalfabet verkopen. Alleen heeft hij het daar vlak voor Sinterklaas nog veel te druk voor. "Ik tel de dagen nog niet af hoor, maar ik zal wel blij zijn als ik straks weer een tijdje achter de computer kan zitten."

De kaas is niet aan te slepen

Steenbakker krijgt bestelling van over de hele wereld, zelfs uit Amerika en Singapore. Het precieze aantal wil hij uit concurrentie-overwegingen niet noemen. "Toen moest ik wel even nadenken. Verkoop je de mensen 'nee' omdat je de vraag eigenlijk niet aan kan of ga je op zoek naar oplossingen? Ik heb voor het laatste gekozen. Ik moest snel extra kaas regelen en ook meer verpakkingen. Vervolgens heb ik de hulp van mijn neefje, nichtje en ouders ingeschakeld. Zij helpen in de avond met het snijden van de kaas en met het inpakken van de letters."