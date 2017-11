Deel dit artikel:











TOP blijft winnen in Hoofdklasse B

In de Hoofdklasse B van het zaalkorfbal heeft TOP uit Arnemuiden ook de derde wedstrijd gewonnen. De ploeg van trainer Arco Goedkoop was gisteren in Dordrecht met 20-22 te sterk voor Sporting Delta.

TOP Arnemuiden (foto: Omroep Zeeland) TOP keek de hele wedstrijd tegen een achterstand aan. Ver in de tweede helft kwam TOP voor het eerst op gelijke hoogte: 17-17. In de slotfase trok TOP de wedstrijd naar zich toe met belangrijke treffers van Dylan Gillissen, Petra van Belzen en Demi Mondeel. Topscorer aan TOP-zijde was Jorian Schroevers met zeven treffers. TOP staat na drie duels samen met Tempo aan kop met zes punten. Overgangsklasse D Swift uit Middelburg is niet langer ongeslagen. Swift ging in de Overgangklasse met 29-24 onderuit tegen SDO en staat na drie speelronden op de vierde plaats. 1e klasse E De derby tussen Tjoba uit 's-Heer Hendrikskinderen en Fortis uit Oost-Souburg werd ruim gewonnen door Fortis: 14-21. Fortis staat bovenaan. Tjoba staat gedeeld laatste.