Drie illegale prostituees betrapt op Walcheren

Prostituee - archief - (foto: Omroep Zeeland)

Agenten van de afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel gaven zich uit voor klanten en probeerden afspraakjes te maken. Dat is gisteren éen keer gelukt in Westkapelle en twee keer in Vlissingen, in Westerzicht en in het Middengebied. De vrouwen gebruikten hun woning zonder vergunning als bordeel.

Het is nu aan de gemeenten om te besluiten wat er verder moet gebeuren.