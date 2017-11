'Kinderen zijn vaak veel beter in paaldansen'

De wedstrijd is Vlissingen was opgedeeld in verschillende categorieën. Van beginners tot gevorderden, van jong tot oud. Marieke Maas organiseerde het evenement voor de derde keer. Ze heeft zelf een paaldansschool in Middelburg.

Jonge paaldansers

Ook Maas ziet dat er op de wedstrijden steeds meer kinderen afkomen. Volgens haar doen kinderen in deze sport niet meer onder voor de volwassen deelnemers. Integendeel zelfs.

Alles kan!

In de jongste categorie, van zes tot tien jaar, deden vandaag zo'n vijftien meisjes mee. Ze komen vooral uit het turnen en zijn gegrepen door de vrijheid bij het paaldansen. Zoals het verzinnen van eigen dansjes.

"Eigenlijk kan alles," zegt deelneemster Fem.

Vliegend door Vlissingen

Fem trad in Vlissingen op onder de klanken van het Vliegerlied. Gewoon een lekker vrolijk dansje, zo vond ze zelf.

Bekijk hieronder de complete voorstelling van Fem: