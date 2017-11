Erwin Harmes wint Zakloop

(foto: OZ)

Traditioneel was het Erwin Harmes die gelijk vanuit het vertrek als een speer vertrok en niemand kon hem bijhouden. Pas ruim vijf minuten na Harmes kwam Robbert Meeuwse, oospronkelijk afkomstig uit Goes, maar woonachtig in het Oostenrijkse Kufstein, als tweede over de finish. Laurent van Nieuwenhuijze uit Krabbendijke kwam weer een minuut daarachter als derde over de eindstreep.

Vrouwen

Bij de dames ging de zege naar Cathy Poppe uit Terneuzen. Met een tijd van 1: 38. 40' was ze ruim anderhalve minuut sneller dan Esther van den Berg uit Hoogerheide. Anita Joziasse uit Goes werd derde op bijna een minuut van Van den Berg.

Korte afstand

Er werd in Nisse ook een kleine Zakloop gelopen, die ging over 7,3 kilometer. Deze wedstrijd werd gewonnen door Ronnie Overgauw uit Zoutelande. Hij deed er 23 minuten en 33 seconden over. Tweede werd Patrick de Vos uit Kattendijke en derde werd Floris Willeboordse uit Middelburg.

Bij de dames won Carolien van de Kreeke uit Serooskerke de korte afstand in 29 minuten en 13 seconden. Yvonne Moerland uit Yerseke werd tweede, voor Astrid den Herder uit Goes die derde werd.

Vierde zege

Het was voor Harmes zijn vierde zege in de Zakloop. Eerder won hij de wedstrijd in Nisse in 2012, 2014 en 2015. Voor Cathy Poppe was het de eerste keer dat ze de Zakloop won. De Zakloop wordt jaarlijks gehouden op de laatste zondag van november.