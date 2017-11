GOES verliest nipt van koploper OSS'20

Gelijkopgaand

In een leuke eerste helft kregen beide teams mogelijkheden om de score te openen. De bezoekers kregen na een half uur spelen de beste kans, maar doelman Brian Meulmeester was attent bij een inzet van Bob van Lith. De grootste kans voor de thuisploeg kwam op naam van Francis Kabwe Manengela, die kort voor de rust de vrijstaande Erwin Franse over het hoofd zag.



Gemiste kans

GOES kwam slecht uit de kleedkamer en hier profiteerde de koploper optimaal van. Tom Pijnenburg draaide knap weg en gaf Meulmeester geen kans; 0-1. Na deze tegentreffer had de thuisploeg het even lastig, maar knokte zich daarna weer terug. Met nog vijfentwintig minuten op de klok kreeg GOES de uitgelezen mogelijkheid om langszij te komen. Na een overtreding op verdediger Sherief Tawfik mocht Ruben Hollemans aanleggen vanaf elf meter. De aanvoerder schoot de bal echter tegen de paal. In de slotfase probeerde de Bevelandse formatie nog van alles, maar de bezoekers trokken de zege over de streep.



Ranglijst

GOES heeft na 12 duels 20 punten verzameld en staat op een zevende plaats op de ranglijst. Vlissingen staat op negende plaats.

Scoreverloop

0-1 Pijnenburg (48)

Bijzonderheden: Hollemans mist strafschop (66)

Opstelling GOES

Meulmeester, Klaas van Hecke, Jan Paul van Hecke, Tawfik, De Punder (Boy de Jonge/81), Van de Woestijne (Wolff/68), Hollemans, De Vlieger (Kroon/84), Franse, Wissel, Kabwe Manengela