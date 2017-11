Deel dit artikel:











Uitslagen amateurvoetbal zondag 26 november

In de hoofdklasse hebben zowel GOES als Vlissingen hun wedstrijden verloren. GOES verloor met 0-1 van koploper OSS'20 en Vlissingen verloor met 1-0 bij Jong Den Bosch. In de tweede klasse ging Zeelandia Middelburg flink onderuit. De ploeg van Dennis de Nooijer verloor in eigen huis met 1-4 van Cluzona. In de vierde klasse is Clinge de nieuwe lijstaanvoerder.