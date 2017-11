Van Sinterklaashuis naar de hoogste kerstboom

Sinterklaashuis

Veel kinderen kwamen het afgelopen weekend op bezoek bij het sinterklaashuis in het Stadhuismuseum in Zierikzee. Tot 5 december slaapt de goedheiligman er met zijn pieten. Kinderen bezoeken tijdens de rondleiding verschillende kamers en mogen zelfs een kijkje nemen in het allerkleinste kamertje.

Zwarte Piet in het kleinste kamertje (foto: Omroep Zeeland)

Kerstboom

Jeanine en Geert zijn twee dagen bezig geweest met het versieren van de grootste kerstboom van Noord-Beveland. De bijna twaalf meter hoge boom bevat 2400 lampjes en is vanaf kilometers afstand te zien. Het koppel is nu bezig, omdat ze de komende weekenden geen tijd hebben. "We hopen dat Sinterklaas ons huisje maar niet voorbij rijdt."