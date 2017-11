Dallinga.com met maximale cijfers onderuit in Buffalo League

(foto: Orange Pictures)

Caudron kon niet meedoen met Dallinga.com omdat hij verplichtingen had in de Duitse competitie. Zonder Caudron ging Dallinga.com hard onderuit. Alleen Steven van Acker en Marco Janssen waren nog dichtbij een gelijkspel in hun wedstrijd. Jean-Paul de Bruijn en Berry Dallinga verloren ruim.

Door de nederlaag staat Dallinga.com op de tiende plaats in de Buffalo League.

't Hartje/Van Wanrooy-Dallinga.com 8-0