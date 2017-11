Deltasport/EMM nieuwe koploper

Delta Sport (foto: Omroep Zeeland)

Deltasport/EMM reisde vooraf enigzins bevreesd af naar Bunnik omdat Celeritas gewonnen had van Helius, terwijl de ploeg van trainer Leon Luijsterburg daartegen gelijkspeelde. Maar de vrees bleek ongegrond, want Deltasport/EMM begon goed aan de wedstrijd en kwam geen moment in gevaar. Bij rust was de stand 8-13 voor Deltasport/EMM.

Defensief sterk

Vooral door goed keeperswerk en een sterke verdediging werd het uiteindelijk 13-28 en neemt Deltasport/EMM de koppositie weer over van Leidsche Rijn. Die ploeg moet nog een gestaakte wedstrijd inhalen tegen SOS/Kwieksport waarin Leidsche Rijn met 6-4 achterstaat.

Trainer Leon Luijsterburg heeft goede hoop om de koppositie vast te houden. "Volgende week spelen we tegen Saturnus en de week erna de Zeeuwse derby tegen Orion uit Heinkenszand. En dat is een hele belangrijke wedstrijd, want daar staat prestige op het spel en we willen graag aantonen dat we de beste ploeg van Zeeland zijn."