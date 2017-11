Te huur: voormalig weeshuis in Aardenburg

Burgerweeshuis Aardenburg opgeknapt en te huur (foto: Jan Kolijn)

Het weeshuis zat in de panden van Weststraat 20, 22 en 24 in Aardenburg. Het Burgerweeshuis, ook wel Meiboom, werd in 1674 gesticht. Verschillende keren is het wegens geldgebrek gesloten.

In 1929 bleven de deuren definitief gesloten. Nu is nummer 24 het woonhuis en pastorie van de Protestantse Kerk Nederland in Sint-Kruis en Aardenburg. Nummer 22 was eerder al opgeknapt, nummer 20 is nu gerestaureerd en te huur als woonhuis van driehonderd vierkante meter.

Subsidie

Samen met de gemeente Sluis en met subsidie van de provincie Zeeland heeft de Commissie van Beheer het pand nummer 20 in de Weststraat in Aardenburg in 2015 aangekocht.