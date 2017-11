Deel dit artikel:











Afscheidnemende lobbyist trots op vlasdossier

Zeeland-lobbyist Milos Labovic houdt vandaag een afscheidstournee. Het is zijn laatste werkdag als lobbyist van de provincie Zeeland bij de Europese Unie. In de acht jaar dat hij Zeeland op de kaart zette in Brussel, is hij het meest trots op Europees geld voor de Zeeuwse vlasboeren.

Milos Labovic, de Zeeuwse lobbyist in Brussel (foto: Omroep Zeeland) Labovic heeft samen met toenmalig gedeputeerde Kees van Beveren een paar miljoen euro uit Brussel losgekregen om de Zeeuwse vlassector te steunen. Ook zijn werk voor de uiensector, die bedreigd werd door een mogelijk verbod op kiemremmers, en in de discussie over pulskorvisserij, waarover vorige week besloten is dat vissers mogen doorgaan met deze duurzame techniek, noemt hij een succes. De laatste werkdag begon voor Labovic in het radioprogramma Zeeland Wordt Wakker bij Omroep Zeeland. Daarna geeft hij cursus aan collega's, houdt hij een spreekbeurt op de HZ University of Applied Sciences, waarna de dag wordt afgesloten met een afscheidsborrel. Labovic gaat aan de slag bij de Griffie van de Tweede Kamer. Lees ook: Visserijcommissie EU: Pulskorvisserij mag doorgaan

