Brouwersdam deels afgesloten door stuifzand op de weg

Door de harde wind is het zand op de weg terechtgekomen. Dat leidt tot gevaarlijke situaties. Automobilisten worden omgeleid, zegt de ANWB. Ze moeten de borden U9 volgen.

Een shovel en een kraan zijn ingezet om de weg weer schoon te krijgen, zegt Rijkswaterstaat. Naar verwachting zijn medewerkers zeker tot 14.00 uur bezig om de weg weer zandvrij te krijgen.

Heb je foto's of een video gemaakt van de situatie op de Brouwersdam? Deel die dan met Omroep Zeeland. Je kunt de beelden via WhatsApp sturen via 06 53 28 98 68 of stuur ze naar nieuws@omroepzeeland.nl.