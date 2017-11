Man in zijn nakie opgepakt na bedreiging partner

(foto: Politie)

Adamskostuum

Na een melding over een man die thuis door het lint zou gaan, reden agenten naar het adres. De verdachte lag in bed en deed of hij sliep. Omdat hij niet meewerkte werd hij geboeid door de agenten. Hij werkte zelfs tegen bij het aankleden en werd daarom in zijn adamskostuum meegenomen naar het cellencomplex.