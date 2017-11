Deel dit artikel:











Brand in schoorsteen Zierikzee

In een woning aan de Kammerstraat in Zierikzee heeft vanmorgen brand gewoed. Het vuur brak uit in de schoorsteen. De bewoner is door ambulancepersoneel gecontroleerd, omdat hij mogelijk rook heeft ingeademd.

Brandweerauto (foto: Omroep Zeeland) De brandweer rukte na de melding uit met twee blusvoertuigen en een ladderwagen. Ook werd een ambulance opgeroepen. De brandweer kreeg het vuur op de zolder van de woning snel onder controle. Na een half uur kon het sein brand meester worden gegeven. Doordat bij de buren de rookmelder afging, zijn zij gewaarschuwd en hebben zij hun woning verlaten. De bewoners aan de andere kant van de woning waar de schoorsteenbrand woedde, werden ook gewaarschuwd.